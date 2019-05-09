Karabük'te FETÖ'den 3 sanığa ceza
Tutuksuz 3 sanık, 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapis cezasına çarptırıldı
|09 Mayıs 2019 18:20
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanığa, 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.K, Y.A. ve S.Y. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, isnat edilen suçtan 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapse mahkum etti.
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