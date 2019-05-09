Bir şirkete daha kayyum atandı
|09 Mayıs 2019 19:09
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polatlı yapılanmasına ilişkin davada, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Mehmet Hanifi Bak'a, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce karar verilen ana davadan dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Hanifi Bak, Ahmet Şahin ve Ömer Esener ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.
Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraat talep etti. Sanık avukatlarının da savunmasını alan mahkeme, karar için duruşmaya ara verdi.
Ardından kararını açıklayan mahkeme, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Hanifi Bak'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanık Ahmet Şahin'i de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapse mahkum etti.
Sanık Ömer Esener'i bütün suçlardan beraat ettiren mahkeme, firari sanıklar Zafer Dereköy, Fatih Yurdakul, Mehmet Hasdoğan, Osman Karal, Sezai Çiftci ve Talha Önel'in dosyasını ayırdı.
Ayrıca Bak'ın yüzde 85 oranında ortağı olduğu Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'ye müsadere konulmasını kararlaştıran mahkeme, hükmün kesinleşinceye kadar şirketin kayyum yönetiminde kalmasına karar verdi.
- 14 sanık hüküm giymişti
Öte yandan FETÖ'nün Polatlı yapılanması ana davasında, 1 Haziran'da 2018'de kararını açıklayan mahkeme, 14 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırmış, 6 kişiyi ise beraat ettirmişti.
Mahkeme, 9 sanık hakkındaki kamu davasını ayırarak, başka esasla görülmesine karar vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
09 Mayıs 2019 18:47
|Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi
09 Mayıs 2019 18:25
|Karabük'te FETÖ'den 3 sanığa ceza
09 Mayıs 2019 18:20
|Gen-pa İcra Kurulu Başkanına FETÖ'den hapis
09 Mayıs 2019 17:59
|Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2019 17:55
|'2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması' davasında tutukluluğa devam
09 Mayıs 2019 17:44
|Kırklareli'nde 4 kişiye FETÖ'den hapis cezası
09 Mayıs 2019 17:29
|Şanlıurfa'da 5 Muvazzaf askere FETÖ'den tutuklama
09 Mayıs 2019 17:09
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası yarında devam edecek
09 Mayıs 2019 16:57
|Eski BBP İzmir İl Başkanı FETÖ'den hakim karşısında
09 Mayıs 2019 15:55