İstanbul'da Bylock operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
|10 Mayıs 2019 11:30
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