FETÖ şüphelisi PTT eski müdürü dahil 14 gözaltı
|10 Mayıs 2019 12:41
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Samsun merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki bir subay, bir doktor, 7 astsubay ile Trabzon'da aranan ve FETÖ'nün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen eski PTT Müdürü Coşkun K. ve kapatılan askeri okul öğrencisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon'da belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Eski PTT Müdürü Coşkun K'nin, Samsun'da saklandığı evde kaçmak için özel bölme yaptırdığı, buradan dışarı çıkmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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