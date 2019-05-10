PKK'dan 23 Haziran'da, İmamoğlu'na destek

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, yaptığı açıklamada, "23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na, destek verecektir.' dedi.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey üyesi Hozat aynı zamanda KCK'nın Cemil Bayık'la beraber eşbaşkanlığını yapıyor.

Terör örgütü yöneticisi Bese Hozat'ın asıl adı Hülya Oran'dır. Bese Hozat, PKK terör örgütünde kullandığı kod adıdır.

Hülya Oran, Bese ismini, Dersim İsyanında asılan Seyit Rıza'nın eşinin ismi olduğu için kullanmaktadır. Hozat ise Tunceli'nin bir ilçesi.