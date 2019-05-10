Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı
Polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 4'ü meslekten ihraç edilen öğretmen 6 kişi yakalandı
|10 Mayıs 2019 14:24
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Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 operasyonda 4'ü eski öğretmen 6 zanlı gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen A.Ö, E.Ö, İ.Ü. ve S.Ü. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 şüpheli yakalandı.
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