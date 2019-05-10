FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 14 askere tutuklama
|10 Mayıs 2019 15:08
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 muvazzaf askerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandıgı kamuya açık sabit kontörlü hatlar veya ankesörlü hatlardan irtibata geçtiği tespiti üzerine haklarında 26 Nisan'da gözaltı kararı çıkarılan ve aranan 26 muvazzaf askerden 20'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa faydalı bilgi veren 4 şüpheliyi serbest bıraktı. Savcılık, 16 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği, şüpheli 14 muvazzaf askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli firari olarak aranıyor.
- Süreç
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbası, 33'ü yüzbası, 47'si üstegmen, 2'si tegmen, 102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 184 şüpheliden edilen 153'ü adliyeye sevk edilmişti. 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar veren hakimlik, 16 şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.
Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 151'e, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı ise 32'e yükselmiş oldu.
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