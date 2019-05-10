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Ağrı'daki FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, bir albay, bir yarbay, bir yüzbaşı, bir uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alındı
 10 Mayıs 2019 16:44
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Ağrı'daki FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Ağrı merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgütün sözde sorumlularınca Ağrı'daki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı tespit edilen 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli Ankara ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında halen aktif görevde bulunan bir albay, bir yarbay, bir yüzbaşı, bir uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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