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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden ikisi tutuklandı
 10 Mayıs 2019 18:28
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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi Eskişehir Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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