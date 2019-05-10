Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden ikisi tutuklandı
|10 Mayıs 2019 18:28
|Yazdır
Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi Eskişehir Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi
10 Mayıs 2019 19:38
|PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı
10 Mayıs 2019 19:30
|Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alındı
10 Mayıs 2019 19:09
|'Kalkan uçak ateş açmadı, kimseye bir şey yapmadı'
10 Mayıs 2019 18:40
|Akıncı Üssü davasına pazartesi günü devam edilecek
10 Mayıs 2019 18:33
|Ağrı'daki FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı
10 Mayıs 2019 16:44
|Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
10 Mayıs 2019 16:40
|Terör propagandası davasında 73 sanığa hapis istendi
10 Mayıs 2019 16:25
|FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 14 askere tutuklama
10 Mayıs 2019 15:08
|Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı
10 Mayıs 2019 14:24