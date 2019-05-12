1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü

FETÖ'den tutuklanan polis müdürü Murat Özen, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. 15 Temmuz gecesi aldığı inisiyatifler görmezden gelinerek 'görevi ihmal' suçlamasıyla tutuklanan Özen, 188 gün Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yattı
 12 Mayıs 2019 09:41
Yazdır
'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü

TBMM Koruma Daire Başkanlığı eski Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Murat Özen'in, darbe girişiminin yaşandığı gece görev bölgesine gelmeyen polis memuru Ahmet Hoyur'un yerini değiştirdikten sonra başına gelmeyen kalmadı.

Önce mobing iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilen Özen, daha sonra tehdit ve görevi ihmal suçlamasıyla şikayet edildi. Şikayetçi polis memuru Hoyur'un olay gecesi Yıldız Sarayı'nda görevli olduğu, darbe girişimi bastırıldıktan bir gün sonra göreve geldiği belirlendi. Ancak adalet 188 gün sonra yerini buldu.

GÖREVDEN ALININCA İFTİRA ATMIŞ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Murat Özen'in beraatına hükmetti ve karar kesinleşti. Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, "Görgüye dayalı bir tanıklığın bulunmadığı, diğer polislerden duyduğu kadarıyla ihbarda bulunduğu, Ahmet Hoyur'un darbe gecesi görev yerine intikal etmemesinden dolayı görev yerinin değiştirildiği, bu nedenle de sanık Murat Özen ile aralarında husumet olduğuna" dikkat çekildi.

Kararda, Hoyur'un, Murat Özen ile hakkında yaptığı şikayetin de görev yerinin değiştirilmesinden sonraki tarihe denk geldiğine işaret edildi.

O GECE DARBECİLERE ATEŞ AÇTI

Gerekçeli kararda ayrıca, 15 Temmuz'da Dolmabahçe Sarayı'nda görevli polis memurlarının, Murat Özen'in çelik yelek giyip silahlı şekilde görev yaptığı beyanına vurgu yapıldı. Özen'in o gece polis memurlarına, "Kimse silahını teslim etmeyecek, talimatlarımı bekleyin" şeklinde beyanda bulunduğu, darbeciler inmesin diye helikopter pistlerine alan karartması yaptırdığı ve darbecilere ateş açtığı yer aldı. FETÖ üyeliğine ilişkin herhangi bir delil bulunamayan Özen'i şikayet eden polis memuru Ahmet Hoyur'un, birçok meslektaşını da çeşitli sebeplerle şikayet ettiği öğrenildi.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
12 Mayıs 2019 10:47		 Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
11 Mayıs 2019 23:36
Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
11 Mayıs 2019 23:26		 Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit
11 Mayıs 2019 21:20
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 O terörist 5 aylık hamileymiş
11 Mayıs 2019 20:30
Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
11 Mayıs 2019 19:38		 PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11
Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş
11 Mayıs 2019 15:40		 Bedirhan bebeğin katili yakalandı
11 Mayıs 2019 14:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Özel endüstri bölgeleri 49 bin kişiye istihdam sağlayacak11:24 - Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak11:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı11:19 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:16 - Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız11:04 - CHP'nin İstanbul stratejisi: Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın10:52 - 81 ilde eş zamanlı kumar operasyonu10:47 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon10:38 - Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' kareografisi10:30 - Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?
10:27 - AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı10:17 - 3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek10:17 - Taksicilere denetimde 8 araca trafikten men10:04 - Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü'ne özel video10:01 - Zimmetle yargılanan polislere ceza09:58 - Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi tepkisi09:54 - İngiliz ve Fransızlar saç ekimine geliyor09:41 - 'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliye ayrılmak için dilekçe verdi
Erken okunan akşam ezanı için fetva
Niteliksiz bürokratların iktidara verdiği zarar
Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi
'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
egehan arna 1
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 1
Seni anlamaya çalışıyorum 2
q klavye 2
öküz 4
final four 2019 5
salak 2
Ben hariç hepiniz yanacaksınız 2
bang bang 1
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam