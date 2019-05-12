Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı
|12 Mayıs 2019 20:34
|Yazdır
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde meydana geldi. Klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasındaki alevleri söndürdü. İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, kimliği belirsiz kişi tarafından odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi. Araştırmalar sonucu Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını yakan kişinin, hasta Z.K.'nin (27) yakını Uğur Keskin olduğu saptandı. Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Keskin, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hasta yakını profesörün odasını kundakladı
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yazılı açıklama yaparak, Prof. Dr. Önal'ın odasının hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtip, şunları kaydetti:
"Çıkan yangında öğretim üyeleri koridoru ve bazı poliklinikler yanmıştır. Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle hızlıca müdahale edildi, yangın söndürüldü. Dumanın klima sisteminden yayılması sonucu Doğumhane, Radyasyon Onkoloji ve Çocuk Yoğun Bakım servislerindeki hastalar başka servislere alındı, 1 doğum hastası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kız kardeşi şu anda hastanemiz beyin cerrahisi yoğun bakım servisinde yatmakta. Hasta Z.K. (27), geçen yıl trafik kazası sonrası koma ve post- travmatik hidrosefali oluşmuş ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalenin ardından hastanemize sevk edilerek şant ameliyatı yapılmış. Hasta palyatif bakım hastası konumundadır, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif merkezinde de bir müddet takip edilmiştir. Hastanemizde yattığı müddetçe klinik durumunda ilerleme kaydedilmiş, Hasta 04.10.2018 tarihinden itibaren iki kez beyin cerrahisi yoğun bakıma yatırılmış ve en son 17.01.2019 tarihinden beri hastanemizde yatmaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Liseli Nihan'a çarpan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası
12 Mayıs 2019 15:28
|Tefeci operasyonunda aynı aileden 13 tutuklama
11 Mayıs 2019 21:36
|3 üniversite öğrencisini darbeden şüpheli tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:15
|Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası
08 Mayıs 2019 21:31
|10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı
08 Mayıs 2019 21:27
|O lise öğrencisinin babası da tutuklandı
07 Mayıs 2019 19:30
|Sınıfta cinsel içerikli film izleyen öğretmen tutuklandı
07 Mayıs 2019 19:26
|Kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara hapis
07 Mayıs 2019 00:01
|14 yaşındaki kızı bıçaklamıştı, tutuklandı
05 Mayıs 2019 17:38
|Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama
04 Mayıs 2019 23:24