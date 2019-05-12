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Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 12 Mayıs 2019 20:34
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Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde meydana geldi. Klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasındaki alevleri söndürdü. İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, kimliği belirsiz kişi tarafından odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi. Araştırmalar sonucu Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını yakan kişinin, hasta Z.K.'nin (27) yakını Uğur Keskin olduğu saptandı. Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Keskin, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasta yakını profesörün odasını kundakladı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yazılı açıklama yaparak, Prof. Dr. Önal'ın odasının hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtip, şunları kaydetti:

"Çıkan yangında öğretim üyeleri koridoru ve bazı poliklinikler yanmıştır. Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle hızlıca müdahale edildi, yangın söndürüldü. Dumanın klima sisteminden yayılması sonucu Doğumhane, Radyasyon Onkoloji ve Çocuk Yoğun Bakım servislerindeki hastalar başka servislere alındı, 1 doğum hastası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kız kardeşi şu anda hastanemiz beyin cerrahisi yoğun bakım servisinde yatmakta. Hasta Z.K. (27), geçen yıl trafik kazası sonrası koma ve post- travmatik hidrosefali oluşmuş ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalenin ardından hastanemize sevk edilerek şant ameliyatı yapılmış. Hasta palyatif bakım hastası konumundadır, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif merkezinde de bir müddet takip edilmiştir. Hastanemizde yattığı müddetçe klinik durumunda ilerleme kaydedilmiş, Hasta 04.10.2018 tarihinden itibaren iki kez beyin cerrahisi yoğun bakıma yatırılmış ve en son 17.01.2019 tarihinden beri hastanemizde yatmaktadır."
DHA
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