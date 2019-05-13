Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.
|13 Mayıs 2019 09:19
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları öne sürülen 64 eski polisten 46'sı gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 46 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşkence iftirasını atan gazeteciden Cezaevi Müdürü'ne tehdit
13 Mayıs 2019 09:26
|FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi
13 Mayıs 2019 08:15
|İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
13 Mayıs 2019 08:06
|Darbe günü Erdoğan'ın uçuş trafiği ortaya çıktı
13 Mayıs 2019 07:30
|'PKK'nın kararları artık Sincar'da veriliyor'
12 Mayıs 2019 19:28
|Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı
12 Mayıs 2019 18:46
|Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı
12 Mayıs 2019 17:56
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
12 Mayıs 2019 17:22
|Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
12 Mayıs 2019 10:47
|'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
12 Mayıs 2019 09:41