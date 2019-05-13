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Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.
 13 Mayıs 2019 09:19
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Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları öne sürülen 64 eski polisten 46'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 46 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Memurlar.Net
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