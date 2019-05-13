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Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek

Eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
 13 Mayıs 2019 12:16
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Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek

Eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı.

"Katılan" sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı Turgut Kazan da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Şanal'a ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Buna ilişkin sanık ve avukatının beyanı alındı.

Sanık Şanal, dosyaya yeni gelen bilirkişi raporunu görmediğini belirterek, "Raporu okuyup, inceleyip savunma yapmak isterim. Ayrıca davanın geldiği aşama itibariyle hakkımdaki tüm deliller toplanmıştır. 35 aydır tutukluyum, adli kontrolle tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın tahliyeye yönelik talebinin ardından söz alan müşteki avukatı Kazan, Şanal'ın görevde olduğu dönem kumpas soruşturmalarında gizli tanık olarak dosyalarda ifadelerine yer verdiği "Munzur" kod adlı kişinin kısa süre önce 23 yıla mahkum olduğunu söyledi.

Avukat Kazan, "Osman Şanal'ın yakın dostu eski savcı Bayram Bozkurt, 'Efe' kod adıyla davalarda ifade verdi. 3 kez firar etti. Son olarak Makedonya'ya kaçtı. Orada yakalandı. Ancak büyükelçimizin çabasına rağmen oradan da firar etti. Sanık Şanal da bırakıldığı an kaçacaktır. Bu nedenle tutukluluğu devam etmeli." diye konuştu.

Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Şanal'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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