Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis
|13 Mayıs 2019 12:31
|Yazdır
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sözen ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sözen, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Sözen ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.
Karara göre sanık Bekir Sözen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.
Yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, Sözen hakkındaki adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış
13 Mayıs 2019 13:03
|FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mayıs 2019 12:43
|Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek
13 Mayıs 2019 12:16
|Hain saldırıyı planlayan terörist kıskıvrak yakalandı
13 Mayıs 2019 11:45
|Şırnak'ta güvenlik korucularına saldırı: 3 yaralı
13 Mayıs 2019 11:42
|Terör örgütü çöküşünü durdurmak için gençlere yönelmiş
13 Mayıs 2019 11:34
|İşkence iftirasını atan gazeteciden Cezaevi Müdürü'ne tehdit
13 Mayıs 2019 09:26
|Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
13 Mayıs 2019 09:19
|FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi
13 Mayıs 2019 08:15
|İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
13 Mayıs 2019 08:06