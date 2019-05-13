FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
|13 Mayıs 2019 12:43
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan Osman Nuri A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kaldığı ikamette yakalandı. Osman Nuri A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Osman Nuri A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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