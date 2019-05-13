Firari FETÖ üyeleri sahte kimlikle yakalandı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine gerçekleştirilen operasyonda firari 4 şüpheli sahte kimlikle yakalandı
|13 Mayıs 2019 13:26
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen adrese operasyon yaptı.
Operasyonda, İstanbul, Ankara ve Aydın'daki soruşturmalarda haklarında yakalama kararı bulunan Ş.Y, E.Y, C.Y. ile T.Y. gözaltına alındı.
Adresteki aramada, şüpheliler için hazırlanmış sahte kimlikler ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.
Zanlılar, işlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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