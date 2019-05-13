Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eşinin adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|13 Mayıs 2019 14:52
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2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Esma Bilen ile avukatı katıldı.
Sanık Bilen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım. Bahsi geçen içerikler bana ait değildir. 2014 yılında yurtta çalışmaya başladım. Bank Asya'ya talimat konusunu hiç duymadım. Suçsuzum." dedi.
Duruşma savcısı, sanığın eşinin adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığını ve kullanıcı adı ile şifresinin sanığın kişisel bilgileriyle uyuştuğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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