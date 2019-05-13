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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı
 13 Mayıs 2019 18:30
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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Adıyaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman ve Besni ilçesi ile Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler, Bylock kullanıcısı ev kadını, eski FETÖ şirket çalışanı, mütevelli heyet üyesi, yurt müdürü ve büyük bölge talebe mesulünün de bulunduğu 14 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adresinde bulunamayan G.Ç'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman merkezli 7 ilde, 7 Mayıs'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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