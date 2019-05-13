FETÖ'nün belediyeler imamı özel hücreye konuldu

Aydın'da ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla açılan ve FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan K.'nın bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine yarın devam edilecek. Önceki duruşmada ifade vermek istemeyen Erkan K., tutuklu olduğu Ankara'dan Aydın'a getirilerek özel bir hücreye konuldu.

Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının "edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve resmi evrakta sahtecilik" iddiasıyla FETÖ'den tutuklu Erkan K. ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın 3. duruşması, yarın Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Davanın 12 Şubat'ta görülen 2. duruşmasına tutuklu bulunduğu Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden ilk kez katılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan K., tutuklanmadan önce aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu iddia etmiş, iddianame ve ek belgeler eline ulaşmadığı için savunma yapmayı reddetmişti. Erkan K., yarın saat 09.30'da Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma için Aydın'a getirilerek özel bir hücreye konuldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından 26 Temmuz 2018'de hazırlanan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında ilk kez yüz yüze ifade verecek olan Erkan K. ve bazı belediye bürokratları ile Erkan K.'nın akrabaları için 6,5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.