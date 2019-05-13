FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 64 eski polisten 52'si yakalandı
|13 Mayıs 2019 23:02
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları öne sürülen 64 eski polisten 52'si gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 52 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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