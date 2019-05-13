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KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi

KHK ile ihraç edilen kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş'ın, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurt dışına gitme talebi reddedildi.
 13 Mayıs 2019 23:42
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KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi

KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Haluk Savaş'ın kanser tedavisi için yurt dışına gitme talebi pasaportunun iptal edilmesi gerekçesiyle reddedildi.

Savaş, yargılanıp beraat ettiği, mahkemenin yurt dışı yasağını kaldırdığı halde talebininin 'CİMER'e yazın' denilerek reddedilmesi üzerine, "Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan" dedi.

Savaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Az önce TC Adana Valiliği'ndeydim; pasaport için önce tahditlerin sorgulandığı odaya girdim. Memura KHK'lı olduğumu, yargılanıp beraat ettiğimi, mahkemenin yurt dışı yasağımı kaldırdığını, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olup yurt dışında tedavi olmak istediğimi belirttim.

KHK'lı ve atanmayan doktorların 450 gün sonra çalışabilmesini öngören yasa resmileşti

Memur bilgisayardan baktı KHK ile kamudan ihraç olduğumdan KHK ile pasaportumun iptal olduğunu bu nedenle pasaport çıkaramayacaklarını belirtti. Yani mahkemenin benim yurt dışına çıkış yasağımı kaldırması hiç bir anlam ifade etmiyor. KHK bizi yurt içinde ölmeye mahkum ediyor.

'Bu KHK'ya karşı ne yapabiliriz?' diye sordum. 'Kanser raporlarınızla birlikte CİMER'e yazın' denildi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan. Oysa Japonya, Kore, Küba, ABD'de tedavi olabilmem için yeni geliştirilmiş önemli tedavi teknikleri var. Mesela biri 2018'de Nobel Tıp Ödülü'nü alan Prof. Allison'un immunoterapisi. Şimdi bu tedavilere bir an önce kavuşmak ve hayatta kalabilmeyi denemek yerine devletin bana ördüğü 'ölüm duvarı'yla karşılaşıyorum.

Sağ kalırsam, önce CİMER'e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay'a, başarılı olamazsam, AYM'ye, başarılı olamazsam AİHM'e başvuracağım. TR'de ceberrut devletle uğraşmak mı daha zor yoksa azraille mi bilemedim?"
Memurlar.Net
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