FETÖ operasyonunda Balıkesir'de 4 kişi yakalandı
|14 Mayıs 2019 09:30
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Gümüşhane ilinde, Kalecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Bandırma'da, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüte müzahir dernek üyeliği bulunan 1 şüpheli Bigadiç'de, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde yakalanarak, Balıkesir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.
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