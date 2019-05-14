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Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı

Başkentte FETÖ operasyonunda tamamı görevde olan 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi
 14 Mayıs 2019 09:47
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Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görevli 3'ü helikopter pilotu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 33 asker ile bu kişileri yönetip yönlendiren bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin tamamının aktif görevde olduğu, aralarında iki yüzbaşı ve bir üsteğmenin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 3'ünün helikopter pilotu, diğerlerinin ise astsubay rütbesinde görev yapan helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü vurgulandı.
Memurlar.Net
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