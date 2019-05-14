Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a verdi
|14 Mayıs 2019 10:07
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.
Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Ersoy'a verdi.
Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duası ile teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim, liderimize uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.
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