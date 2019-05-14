TSK'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama
|14 Mayıs 2019 11:06
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 10'u muvazzaf 12 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u muvazzaf 12'si tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 1 albay ile 2 astsubay da sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10 Mayıs'ta 11 ilde düzenlenen operasyonda, "mahrem imamlarca" ankesörlü telefon ya da büfedeki hatlardan arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 2 albay, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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