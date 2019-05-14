CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
|14 Mayıs 2019 11:34
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BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal edip 23 Haziran'da tekrarlanması kararını vermesinin ardından, CHP yeni seçim kampanyası ve stratejisine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyor.
31 Mart yerel seçimlerine, İYİ Parti ile ittifak yaparak giden CHP, seçimin yenilenmesi kararının ardından, "demokrasi ittifakı" tanımıyla ittifakı genişletmek için de bir dizi temasta bulunmaya hazırlanıyor.
Bu konuda ilk adım, DSP'ye yapılan ziyaretle olmuş ve 31 Mart'ta yaklaşık 30 bin oy alan alan DSP adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekilmişti.
CHP yöneticileri, yaklaşık 22 bin oy alan Demokrat Parti ile 27 bin dolayında oy alan Haydar Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile de görüşerek, İmamoğlu için destek isteyecek.
Saadet Partisi de geçtiğimiz hafta Başkanlık Divanı'nda aday çekip çekmemeyi gündemine almış, toplantıda bu konunun partinin diğer yetkili kurullarında da tartışılması kararı çıkmıştı.
Partinin adayı Necdet Gökçınar ise aday çekilme kararı olmadığını ve adaylığının sürdüğünü duyurmuştu.
CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak. SP adayı seçimlerde 103 bin oy almıştı
Zira, SP'nin aynı zamanda AK Parti'ye yönelik tepki oylarını aldığı, Saadet seçmeninin de ikinci tercih olarak, AK Parti'ye yöneldiği değerlendiriliyor.
SP'nin İstanbul adayını çekmesi halinde, partili bir grup seçmenin AK Parti'ye yönelebileceğine dikkat çekiliyor. CHP bu nedenle, Saadet Partisinin aday göstermesini ve Ak Parti'ye gidebilecek oyların önünü kesmesini istiyor. Tüm sol parti adaylarının, CHP adayı İmamoğlu lehine çekilmişken, muhafazakar kimliğiyle bilinen Saadet Partisinin, CHP'nin stratejisi doğrultusunda hareket etmesi tepki topluyor.
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