İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı
ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik tespit edilen 18 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı
|14 Mayıs 2019 11:35
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İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında gazeteci, avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Öte yandan, İzmir, Manisa, Antalya, Gaziantep ve Tekirdağ'da yürütülen soruşturmada da Bank Asya hesaplarında hareketlilik görünen ve aleyhlerinde beyan bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlar sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.
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