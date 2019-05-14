Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
|14 Mayıs 2019 12:29
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FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.
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