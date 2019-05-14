Danıştay eski üyesine 10 yıl hapis verilerek tutukluluğunun devamı kararı
|14 Mayıs 2019 12:58
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Eski Danıştay üyesi Mustafa Genç'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Genç ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Genç, hakkındaki iddiaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Genç, uzun süredir tutuklu olduğunu söyledi. Genç, tahliyesini ve beraatini istedi.
Mustafa Genç ile avukatlarının savunmasını tamamlaması üzerine mahkeme heyeti duruşmaya arar verdi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.
Karara göre sanık Mustafa Genç'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 10 yıla indirildi.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Genç'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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