1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'dan son bir ayda 141 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ'yle mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor- Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1553 personel ihraç edildi- OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 151 emekli askerin rütbesi geri alındı
 14 Mayıs 2019 13:08
Yazdır
TSK'dan son bir ayda 141 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1553 personel ihraç edildi, 151 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre belirlenen müşterek kıstaslar, tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bu kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 879, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 432 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 1553 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 151 emekli askerin de rütbesi geri alındı.

BİR AYDA 141 PERSONEL İHRAÇ EDİLMİŞ

Anadolu Ajansının güvenlik birimlerinden elde ettiği bilgilere göre 13 Nisan 2019 tarihli haberinde TSK bünyesinde OHAL sonrası 1412 personelin ihraç edildiği duyurulmuştu. 14 Mayıs 2019 tarihli AA'nın haberinde ise OHAL sonrası toplam 1553 personelin ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu duruma göre son bir ayda TSK bünyesinde toplam 141 personel Bakan oluruyla kamu görevinden ihraç edilmiştir.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nemrut Dağı'na girişler ücretli oldu
14 Mayıs 2019 12:35		 Engelsiz gündüzlü yaşam merkezi sayısı 51'e ulaştı
14 Mayıs 2019 11:19
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
14 Mayıs 2019 11:14		 3 denizde düşmana korku salan tatbikat
14 Mayıs 2019 08:27
Harran'da tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor
13 Mayıs 2019 21:38		 Kangal ve akbaş genlerine özel koruma
13 Mayıs 2019 19:48
Tapu'dan aile malları ortaklığına yönelik genelge
13 Mayıs 2019 12:23		 İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
13 Mayıs 2019 11:07
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
13 Mayıs 2019 09:16		 SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı
12 Mayıs 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - DİB Başkanı Erbaş, ABD'de cami kundaklanması kınadı14:50 - Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs: Şubat 201214:50 - Buldan: HDP, 23 Haziran'da da 31 Mart'taki kararlı tutumunu sürdürecektir14:47 - Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın14:41 - Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı14:35 - Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı14:30 - Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza14:26 - Sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat olacak mı?14:24 - Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek14:19 - Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı
14:11 - Protokol üyeleri yerlerini engelliler ve ailelerine verdi14:08 - Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat14:04 - Türkiye, Ruslara Jandarma sistemini öğretecek14:03 - Bekçiler, kimlik sorup arama yapabilir mi?14:01 - ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası14:00 - 9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:58 - Başsavcılığın itirazı üzerine istismar şüphelisi tutuklandı13:55 - Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Sandıkta FETÖ tescillendi
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartı açıklaması
CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 2
vedat milör 2
siyah 1
asdjkljasdjs 6
kadınların silahları 3
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
istanbul 3
Yeşil 2
ilacın yan etkileri 2
elinden geleni yapmak 5
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam