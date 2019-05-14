1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye bağlı faaliyet yürüten Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürünün yargılanmasına başlandı
 14 Mayıs 2019 14:19
Yazdır
Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürü hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık B.K. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık B.K, esasa ilişkin savunmasında, terör örgütü adına himmet topladığı ve zarf dağıttığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Kapatılan Zaman gazetesi aboneliğini 17/25 Aralık sürecinden sonra sonlandırdığını iddia eden sanık, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.Y, fabrika yönetiminin, çalışan işçilerden zaman zaman "himmet" adı altında para topladığını söyledi.

Tanık B.K. de daha önce şeker fabrikasının meydan vardiya sorumlusu olduğunu, "himmet" olarak kendisinden 400 lira, emrindeki işçilerden ise 100 lira talep edildiğini, vermeyince ve FETÖ'cüleri ifşa edince işten atıldığını öne sürdü.

Tanık N.Z. ise fabrikada geçici işçi olarak çalıştığını, yöneticilerin kadrolu işçilerden "himmet" istediğini ifade etti.

Tanık Z.Ş. de daha önce fabrikada kalite kontrol şefi olarak çalıştığını belirterek, "Sanık, fabrikada sohbetleri organize ederdi, katılmayanlar dışlanırdı. Sanık tarafından bana ve çalışanlara yönelik sohbetlere katılmam yönündeki telkinler bizi örgüte kazandırmak içindi." diye konuştu.

Tanık E.S. ise sanığın işçilerden, kapatılan Zaman gazetesine abone olmalarını ve "himmet" vermelerini istediğini savunarak, sanığın talebini reddedince işten çıkarıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs: Şubat 2012
14 Mayıs 2019 14:50		 Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza
14 Mayıs 2019 14:30
9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
14 Mayıs 2019 14:00		 Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis
14 Mayıs 2019 13:39
Danıştay eski üyesine 10 yıl hapis verilerek tutukluluğunun devamı kararı
14 Mayıs 2019 12:58		 FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 19 sanığa ceza yağdı
14 Mayıs 2019 12:45
Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
14 Mayıs 2019 12:29		 Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
14 Mayıs 2019 11:52
Şanlıurfa'da terör propagandası operasyonu: 13 gözaltı
14 Mayıs 2019 11:48		 İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı
14 Mayıs 2019 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs: Şubat 201214:50 - Buldan: HDP, 23 Haziran'da da 31 Mart'taki kararlı tutumunu sürdürecektir14:47 - Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın14:41 - Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı14:35 - Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı14:30 - Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza14:26 - Sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat olacak mı?14:24 - Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek14:19 - Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı14:11 - Protokol üyeleri yerlerini engelliler ve ailelerine verdi
14:08 - Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat14:04 - Türkiye, Ruslara Jandarma sistemini öğretecek14:03 - Bekçiler, kimlik sorup arama yapabilir mi?14:01 - ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası14:00 - 9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:58 - Başsavcılığın itirazı üzerine istismar şüphelisi tutuklandı13:55 - Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın13:51 - Belediye personeli Ankara'da yediği yemeği Denizli'de ödetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Sandıkta FETÖ tescillendi
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartı açıklaması
CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölen bir daha ölemez 2
anahtar kelime 2
Yeşil 2
ekşi sözlükten başlık çalmak 1
erkan zengin 2
vedat milör 2
heval 1
acun medya 2
güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 1
fener ol kampanyası 4
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam