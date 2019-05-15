Paraları yurt dışına kaçıran FETÖ'cü görüntülendi

SABAH, 17 MİLYAR LİRALIK BANK ASYA VURGUNUNUN BEYNİ ALİ ÇELİK'İ İNGİLTERE'DEKİ MALİKANESİNDE GÖRÜNTÜLEDİ

SABAH, 17-25 Aralık sürecinden sonra Türk bankacılık tarihinin en büyük vurgununun gerçekleştirildiği Bank Asya'nın içinin boşaltılması operasyonunun beyni olan FETÖ imamı Ali Çelik'i İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks malikanesinde buldu ve görüntüledi.

17 MİLYAR LİRAYI HORTUMLADI

Bank Asya'ya el konulacağını içeriden istihbarat alarak öğrendikten sonra 17 milyar liranın hortumlanması (Banka tarihindeki toplam vurgun 50 milyar lira) işini yürüten finans imamı Ali Çelik, Londra'da yaklaşık 40 milyon TL değerindeki bir malikanede yaşıyor. Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca tabana "Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın" talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı.

TÜRKİYE DÜŞMANI ÖRGÜTLERE YARDIM

1957 doğumlu Ali Çelik, Bank Asya'da yönetim kurulu üyeliği pozisyonundaydı, ancak bütün diğer yönetim kurulu üyelerinin üzerinde bankadan sorumlu imamlık işini yürütüyordu. Örgütün kanalı Samanyolu TV'de yönetim kurulu başkanlığı da yapan Çelik FETÖ'nün önemli kara para aklama şirketi Pinhan Restoran'ın sahibiydi. Çelik ayrıca, yıllarca Türkiye imamlığı yapmış Mustafa Özcan'ın finans işlerinden sorumlu kıldığı yardımcısı. Örgütün finans ayağıyla ilgili davalarda gıyabında yargılanan Ali Çelik 2015'te firar etmişti. POLNET Hudut Kapıları sistemindeki kayıtlara göre Ali Çelik 25 Ağustos 2015'te Türkiye'yi terk etti. Firarından sonra örgütün finansal faaliyetlerini Londra'dan yönetmeye başlayan Ali Çelik, SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün tespitlerine göre Londra'da kendi ofisinde zaman zaman Mustafa Özcan, İngiltere imamı (Eskiden Kanada imamıydı) İsmail Nazlı ve Londra imamı İsmail Uzun ile toplantılar yapıyor. Çelik, Londra'da ayrıca örgütün vakfı olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın İngiliz vatandaşı eski başkanı Mustafa Yeşil'le de görüşüyor. Londra'daki toplantılarda PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere müzahir sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunulması yönünde karar da alınıyor.

İKİ KEZ GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ

Ali Çelik; Londra'ya firarından sonra iki kez Pensilvanya'da Fetullah Gülen'le görüştü. Çelik, geçmişte Kozanlı Ömer kod adlı Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil'le de sık sık görüşen bir isim. Şu anda Londra'da inşaat işi yapan Çelik'in kentin lüks semtlerinden birindeki malikanesi 5 milyon pound (40 milyon TL) değerinde. 14 Downes Ct, Londra N21 3PS adresinde, lüks otomobillerin bulunduğu bir sokakta bulunan bu malikanenin 14 odası bulunuyor. Ali Çelik'in Avrupa bankalarında aslında örgüte ait olan 200 milyon Euro serveti bulunuyor. Onun patronu konumundaki Mustafa Özcan'ın da yine Avrupa bankalarındaki varlığının 500 milyon Euro olduğu kaydediliyor. 17-25 Aralık 2013'te sonra sızan, örgüt içi konuşma tapelerine göre Gülen, Mustafa Özcan'a Bank Asya'nın hortumlanması için onay vermişti. Bank Asya'nın el konulmadan önce 28 milyar TL olan aktif büyüklüğü bir anda 11 milyar TL'ye düşmüştü. Örgüt, banka yı boşaltırken kendi işadamlarına ödeyemeyeceğini bile bile öz sermayesinden yüksek krediler açmış ve Bank Asya kredi batağındaki bir bankaya dönüşmüştü. 17-25 sonrası kurulan tabela şirketler üzerinden kredi kisvesiyle de himmetler yurtdışına kaçırılmıştı. Bu süreçte pek çok fiktif işlemin yapıldığı, kredilerin yüzdürüldüğü, imamlara havale yapılmış gibi gösterilen ancak gerçekte para kaçırılan işlemlerle bankanın boşaltıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bankanın külçe altın ve nakit varlıkları da Ümraniye'deki binadan kaçırıldı. Ali Çelik'in koordinasyonundaki bu operasyon öncesinde riskli krediler takibe atılmamış ve böylelikle rasyonun bozulması önlenmişti. Bank Asya'nın eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz, o dönemde, FETÖ'nün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Sektörde rasyosu en güçlü üç bankadan biriyiz" demişti. Bank Asya'nın, zararı gibi batık kredilerini de gizlediği anlaşılmıştı. Bankacılık sektöründe takipteki alacakların öz kaynaklara oranı yüzde 3.78 iken bu oran Bank Asya'da yüzde 42.67'ye ulaşmıştı. Banka sorunlu alacaklarına ayırdığı karşılık bakımından da sektörün oldukça gerisinde kalmıştı. BDDK raporuna göre, Bank Asya'nın mali yapısı 2008'den sonra bozulmaya başladı. Mali tablolardaki bozulma 2013'ten sonra arttı. Bankadaki takibe dönüşüm oranı sektörün çok üzerine çıkmaya başladı. Banka bilançosu ise 2013'ten itibaren yüksek zararlar yazmaya başladı. El konulduğu dönemden önce bankanın öz kaynakları batık kredilerinin altındaydı. Bank Asya üzerinden imtiyazlı ortaklarına yasalara aykırı kredi kullandırıldı ve himmet paraları aklandı.

İNGİLTERE İADESİNİ REDDETTİ

BANK Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı Ali Çelik aynı zamanda FETÖ/PDY çatı davasının da firari sanığı. Londra'da Westminster İlk Derece Mahkemesi, Kasım 2018'de Ali Çelik'in yanı sıra eski Koza Holding yöneticisi örgüt finansörlerinden Akın İpek, Irak İmamı Talip Büyük'ün ve eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'in iadesi talebini reddetmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı, bir açıklamayla buna tepki göstermiş ve kararın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

MALTEPE'DEKİ KARA PARA AKLAMA

MERKEZİ FETÖ'NÜN kasası Ali Çelik ve Pinhan Restoran'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 2017'de fezleke hazırlanmıştı. Fezlekede, İstanbul Maltepe'deki restoranın örgütün kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı bilgisine yer verilmişti. Fezlekede; örgüt üyelerinin kendi içlerinde birbirleriyle iş yaparak parayı döndürdükleri, paranın izini kaybettirmek maksadıyla da himmet, kurban, burs ve abonelik gibi girdilerle harmanlayarak sanki ticaretten elde edilmiş süsü verdiği, Pinhan restoranın da bu amaçla kullanıldığı kaydedilmişti. Fezlekede, Ali Çelik'in FETÖ/PDY terör örgütünün finans yöneticisi olduğu bilgisine de yer verilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu fezlekeden yola çıkarak hazırladığı iddianamede Ali Çelik'in Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK