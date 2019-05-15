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Kardeşine FETÖ davası açılan onbaşının atılmasına mahkemeden onay

İki ablası hakkında FETÖ'den dava açıldığı gerekçesiyle sözleşmesi iptal edilen onbaşının idare mahkemesine açtığı iptal davası reddedildi.
 15 Mayıs 2019 09:05
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Kardeşine FETÖ davası açılan onbaşının atılmasına mahkemeden onay

Kardeşine FETÖ davası açılan onbaşının atılmasına mahkemeden onay

İki ablası hakkında FETÖ'den dava açıldığı gerekçesiyle sözleşmesi iptal edilen onbaşı, bunun üzerine 'suç ve cezanın şahsiliği ilkesine aykırılık' iddiasınayla Jandarma Genel Komutanlığına fesih işlemi için dava açtı.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre, İdare Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararında 'İhtimali bir durum olsa dahi güvenlik hizmeti verilen Jandarma bünyesinde görev yapacak kişiler için güvenlik soruşturmasının önemli olduğu, davacının yakın aile çevresi itibariyle güvenlik yönünden risk oluşturabileceği, bu nedenle kamu yararı da gözetilerek dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır' değerlendirmesi yer aldı.
Memurlar.Net
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