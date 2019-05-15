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3 sandık görevlisinden FETÖ'nün A takımıyla 50'nin üzerinde görüşme

İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında 43 şüpheliden 3 sandık kurulu üyesinin FETÖ'nün A takımında yer alan Halit Esendir, İsmail Cingöz ve Sadettin Başer ile 50'den fazla irtibatı tespit edildi.
 15 Mayıs 2019 09:10
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3 sandık görevlisinden FETÖ'nün A takımıyla 50'nin üzerinde görüşme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'daki sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 43 şüphelinin FETÖ ile ilişkisi mercek altına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli 3 sandık kurulu üyesinin FETÖ'nün A takımında yer alan Halit Esendir, İsmail Cingöz ve Sadettin Başer ile 50'nin üzerinde iletişim kayıtlarına ulaşıldı.

BANK ASYA'YA PARA

Akşam'ın haberine göre; Soruşturmada, sandık kurulu başkan ve üyelerinin bazı FETÖ kuruluşlarında da çalıştığı tespit edildi. 43 şüphelinin örgütün yayın organları Zaman gazetesi, Aksiyon ve Sızıntı dergilerine abone oldukları ve 17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya 5 bin TL ila 500 bin TL arasında para yatırdıkları belirlendi. Yine şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede örgütün derneği Kimse Yok Mu'ya periyodik olarak para aktarıldığı tespit edildi.

AYNI TAKTİK, AYNI İFADE

Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinden Bank Asya'ya yatırılan paralarla ilgili örgütün yapısına uyan 'benzer ifade' vermesi dikkat çekti. Şüphelilerin "Düğünde takılan takıların parasını yatırdım", "Borcum vardı o yüzden yatırdım" , "Maaşımı oradan alıyordum" "Hile yapmadım." , "FETÖ ile irtibatım yok" şeklindeki ifadelerinin birbirine benzerlik gösterdiğine dikkat çekildi. Soruşturma çok yönlü sürerken 43 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖRGÜTTE AKTİF GÖREVDELER

Ankara'daki FETÖ ana davasında hazırlanan ve örgütün A takımı diye adlandırılan 73 kişilik listede yer alan Halit Esendir örgütün Afganistan ve Pakistan sorumlusu. Sadettin Başer ise FETÖ'nün Orta Asya'daki eğitim faaliyetleri sorumlusu olarak biliniyor. İsmail Cingöz ise FETÖ'nün milyonlarca lira vurgun yaptığı Kimse Yok Mu Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Cingöz ayrıca Belçika'daki FEDACTIO (Aktif Demekler Federasyonu) Genel Başkanı ve Avrupa'da faaliyet yürüten üst düzey imamlarından.

Akşam
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