FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı
|15 Mayıs 2019 10:08
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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, Adana'da hücre evinde yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan R.Ö. ve karısı G.Ö'nün, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek çifti gözaltına aldı.
Şüphelilerden R.Ö'nün üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktığı belirtildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen çift, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderilecek.
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