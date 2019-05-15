Aranan FETÖ zanlısı bir çift tutuklandı
|15 Mayıs 2019 10:16
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Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, Samsun'da örgütün hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği adreslerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ'nün asker yapılanması içinde sorumlu olduğu ileri sürülen Gökhan Ö. ile örgütün sözde "ev ablası" olduğu iddia edilen eşi Ayşegül Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Sinop Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Gökhan Ö'nün 5, eşinin ise 2 ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edildi.
Zanlıların, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öğrenildi.
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