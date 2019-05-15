ByLock şüphelisi Bandırma'da yakayı ele verdi
ByLock şüphelisi Bandırma'da yakayı ele verdi
|15 Mayıs 2019 12:57
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'den aranana bir kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında Kalecik Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen bir şüpheli Bandırma'da yakalandı.
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