FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşına tahliye
|15 Mayıs 2019 15:45
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Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili görevi sırasında, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla tutuklanan binbaşının ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.İ.K. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.İ.K. tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.
Örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını öne süren H.İ.K, "Görev yaptığım süre zarfında Ahmet isminde birisi bana sabit hatlardan ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. Ben bu teklifi kabul etmeyerek telefonu suratını kapattım. Bu aramalar devam edince telefon hattımı değiştirdim. Benden sorumlu olan mahrem imam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti ise sanık H.İ.K'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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