MEB, yönetici görevlendirmeyi Haziran sonuna erteledi
|15 Mayıs 2019 16:05
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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sürecini Haziran sona erteledi
İŞTE YENİ TAKVİM
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 41289672/10.07.02/9590623 15.05.2019 Konu : 2019 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 28/02/2019 tarihli ve 41289672-10.07.02-E.4420848 sayılı yazı, b) Bakanlık Makamının 15/05/2019 tarihli ve 44132 sayılı Onayı.
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurulularına 2019 yılında Valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin "2019 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden ve İlk Defa Görevlendirme Takvimleri" ilgi (a) yazı ekinde gönderilmişti. Söz konusu yönetici görevlendirme takvimleri ilgi (b) Onayla ekteki şekilde güncellenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Aykut BAL Bakan a. Daire Başkanı V.
Ek : 2019 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri
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