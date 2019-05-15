Gaziantep'te bylock kullanan sanığa hapis cezası
|15 Mayıs 2019 17:13
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Servet Uzun, tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık Uzun, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ve hakkında somut suç unsuru bulunmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün şirketlerinde çalıştığını, bazılarında ortaklığı bulunduğunu, bazı derneklerde kurucu üye olduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Uzun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.
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