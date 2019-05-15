İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasına devam edildi

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanması sürdürüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Hanifi A, "askeri casusluk" soruşturması kapsamındaki ev aramalarında herhangi bir suç işlemediğini savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.

Ev aramalarında bir kişiyi kamera çekmeyle görevlendirdiklerini dile getiren Hanifi A, şunları söyledi:

"Arkadaşımız kesintisiz yapmıştır. Ben de kesintisiz hiç kamera açısından çıkmadan görevimi yapmışımdır. Delillerin arama sırasında konulabilmesi iddiaları var, reddediyorum. Kamera açısında bulunan ben ve kamera açısında bulunmayan Ali Bekar'ın görüntüleri medyada yer aldı. Kişiliğimize saldırıdır. ByLock kullanmadım. ByLock tutanaklarında çelişkiler var. Kayıtlarda tutarsızlık var. ByLock'a bilirkişi incelemesi yapılması lazım."

Gizli tanık "Garson"un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği fişleme listesinde SAY V (FETÖ mensubu olup zaafları olmayan, herşeyiyle kendini örgüte teslim etmiş, yöneticilik vasfı, grubu olan, sohbet hocalığı yapan polis memuru) kategorisinde yer aldığını belirten Hanifi A, fişleme listesini kabul etmediğini ve listede çelişkiler olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti duruşmanın yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ise 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90'a düşmüştü.