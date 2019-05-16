İzmir Katip Çelebi eski öğretim üyesine FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle açılan davada eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanıklardan A.K, sanıkların örgütle bağlantılı olduklarına ilişkin üniversitede bazı duyumlarının olduğunu ancak somut bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

H.K. ise Gülhan Tekinay'ın FETÖ'nün bir organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları'na otobüslerle öğrenci götürdüğünü duyduğunu belirtti.

Tanık M.A.L. da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından üniversitede oluşturulan komisyonda görev aldığını, hakkında araştırma yaptığı Ahmet Adem Tekinay'ın İngiltere'de eğitim gördüğü sırada örgüte ait evlerde kaldığını bir profesör arkadaşından duyduğunu ileri sürdü.

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. Ahmet Adem Tekinay'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin yeterli olmadığını belirten iddia makamı, sanık hakkında buna göre hüküm kurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturmada tutuklanan eski dekan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ile tutuksuz yargılanan eşi Gülhan Tekinay hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ahmet Adem Tekinay, önceki duruşmada tahliye edilmişti.