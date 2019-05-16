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FETÖ'den alındı, kentin gözde okulu oldu

Batman'da FETÖ'den alınarak Milli Eğitim İl Müdürlüğüne devredilen 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu, laboratuvarıyla, kütüphanesiyle, müzik, oyun ve satranç odasıyla özgün bir şekilde dizayn edilerek, kentin gözde okulu haline getirildi - Okul müdürü Esra Özdemir: "Çocuklarımız kulüplerimizden yararlanıyor, piyano ve bağlama çalmayı öğreniyor"
 16 Mayıs 2019 12:28
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FETÖ'den alındı, kentin gözde okulu oldu

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen anaokulu kentin gözde okulu oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen ve adı "15 Temmuz Şehitleri Anaokulu" olarak değiştirilen okul, laboratuvarı, kütüphanesi, müzik, oyun ve satranç odasıyla özgün bir şekilde dizayn edildi.

Yapılan değişimle kentin gözde okulu haline getirilen okulda kurulan Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) Laboratuvarında eğitim gören minikler, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Öğrenciler, laboratuvarda hem robotik kodlamayı öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Piyano ve bağlama eğitiminin verildiği okulda, öğrencilerin oyun ve satranç odalarında kaliteli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

- Avrupa'daki okullara göre dizayn edildi

15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Müdürü Esra Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 298 öğrencisiyle kentin en kalabalık devlet anaokulu olduklarını, verilen eğitim ve yapılan aktivitelerle okullarının özel okullardan daha özel hale geldiğini söyledi.

"Okulumuzda, diğer devlet okullarından farklı olarak çocuk kütüphanesi, oyun odaları, müzik, piyano kursları, STEM Laboratuvarı açtık. Yaptığımız çalışmalar sayesinde çocuklardan çok büyük verim aldık." ifadesini kullanan Özdemir, okul dizaynını Avrupa'daki anaokullarını inceleyerek yaptıklarını belirtti.

Çocuk kütüphanesi ile miniklere kitap sevgisini aşılamak istediklerini anlatan Özdemir, "STEM Laboratuvarı genelde özel okullarda olan bir uygulamaydı. Biz de bunu bir devlet anaokulunda gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımız kulüplerimizden yararlanıyor, piyano ve bağlama çalmayı öğreniyor." diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni ve STEM Laboratuvarı Koordinatörü Nursel Kılıçgediği de öğrencilerin laboratuvarda hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi.

Öğrencilerin gelişen teknolojiden geri kalmadığını belirten Kılıçgediği, "Öğrencilerimiz kodlamayı öğrenerek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyorlar. Bipod, matatalab, cubetto gibi basit kodlama araçlarıyla kodlama yapmalarını öğretiyoruz, sınıflarda da beceri kitaplarımızla eğitimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzik Öğretmeni Osman Yakut da okuma yazma bilmeyen öğrencilere materyaller yardımıyla notaları öğrettiğini söyleyerek, "Amacımız çocuklarımızın küçük yaşta öğrenmelerini sağlamak ve neler öğrenebileceklerini göstermektir. En büyük sıkıntımız çocuklarımızın okuma yazma bilmemesi. Ama onu da materyaller yardımıyla notaları öğreterek aşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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