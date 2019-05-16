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Eski dekana FETÖ'den 15 yıl hapis istendi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle açılan davada eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi
 16 Mayıs 2019 13:03
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Eski dekana FETÖ'den 15 yıl hapis istendi

İzmir'de eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay'ın FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle açılan davaya devam edildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanıklardan A.K., sanıkların örgütle bağlantılı olduklarına ilişkin üniversitede bazı duyumlarının olduğunu ancak somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

H.K. ise Gülhan Tekinay'ın FETÖ'nün bir organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatlarına otobüslerle öğrenci götürdüğünü duyduğunu anlattı.

Tanık M.A.L. da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından üniversitede oluşturulan komisyonda görev aldığını, hakkında araştırma yaptığı Ahmet Adem Tekinay'ın İngiltere'de eğitim gördüğü sırada örgüte ait evlerde kaldığını bir profesör arkadaşından duyduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. Ahmet Adem Tekinay'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin yeterli olmadığını belirten iddia makamı, sanık hakkında buna göre hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İhlas Haber Ajansı
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