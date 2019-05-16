Bilecik Belediyesi, padişahların resimlerini neden kaldırdığını açıkladı
|16 Mayıs 2019 13:39
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Bilecik Belediyesi'ni AK Parti'den devralan CHP'li başkan Semih Şahin, Osmanlı Padişahları için asılan bilgi tabelalarını indirdi.
AK Partili belediye döneminde hazırlanan Osmanlı Padişahları Tarih şeridinde yer alan tabelalar 31 Mart seçimlerinde CHP'li belediye başkanının göreve başlaması sonrası kaldırıldı.
Belediye yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gerekçenin tabelalarda yanlış bilgi olması ve yazarının intihal ile suçlanması olduğunu açıkladı.
Osmanlı Padişahları Tarih şeridinde yer alan ve tarafınızın yazdığı panolar, hakkınızda uluslararası, hakemli bir dergide yayımlanmış intihal tespitleri olduğu için, içeriğinde yanlış ve eksik bilgi barındırma olasılığı nedeniyle kaldırılmış. @ahmetsimsirgil https://t.co/Dp1aSIa1Xp pic.twitter.com/84LyAkAi7zBilecik Belediyesi (@BilecikBeledi) 16 Mayıs 2019
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