FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte hapis cezası
|16 Mayıs 2019 14:14
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski savcı 7 yıl 6 ay, eski hakim eşi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı Fırat Çelik ile eşi eski hakim Fatma Nur Çelik katılmazken avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savunarak beraatlerini istedi.
Duruşma savcısı, sanık Fırat Çelik'in ByLock kullandığını, örgüt tarafından büyük önem arz eden HSYK seçimlerinde aktif görev aldığını ve eşi Fatma Nur Çelik'in de örgüt evlerinde kaldığını, kod adının "Beyza" olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Fatma Nur Çelik'e 6 yıl 10 ay 15 gün, eşi Fırat Çelik'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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