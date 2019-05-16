1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Askeri casuslukta kumpas' davası yarın devam edecek

FETÖ mensuplarının, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi
 16 Mayıs 2019 17:04
Yazdır
'Askeri casuslukta kumpas' davası yarın devam edecek

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Memduh Tosun, terör örgütü üyesi ve sempatizanı olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tosun, 21 yıllık meslek hayatı olduğunu belirterek, "Meslek hayatımın 18-19 yılını terörle mücadelede geçirdim. Çatışmaya da girdim. 3 yıldır tutuklu olmama neden olan ByLock kullanma iddiası. 3 günlük bir kullanım söz konusu. Veriler çok sıkıntılı. Bilirkişi raporu aldık. Fişleme listesinde hakkımdaki A4 (FETÖ içerisinde olup, teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati üst seviyede olan) kodlaması gerçeği yansıtmıyor. Delil niteliği taşımıyor. Bu dosyada gerçekler çok saptırıldı. Suç varsa herkes cezasını çekmeli. İddia edilen suçları işlemedim. 5 dakikalık bir ByLock kullanımıyla terör örgütü üyesi oldum. Kaçma şüphem yok. 36 aydır tutukluyum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ise 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90'a düşmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16 Mayıs 2019 18:28		 FETÖ'nün sözde 'bölge imamı'nın tutukluluğuna devam kararı
16 Mayıs 2019 18:15
Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza
16 Mayıs 2019 18:07		 FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
16 Mayıs 2019 17:46
Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı
16 Mayıs 2019 17:44		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
16 Mayıs 2019 17:30
Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı
16 Mayıs 2019 16:15		 Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2019 16:11
Reina saldırganının eşine tahliye
16 Mayıs 2019 15:51		 İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
16 Mayıs 2019 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi18:35 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı18:28 - PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:15 - FETÖ'nün sözde ''bölge imamı'nın tutukluluğuna devam kararı18:13 - Ak Parti'li Vekil: FETÖ'nün siyasi ayağı davaları takip etmeyenlerdir18:07 - Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza18:03 - Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi17:57 - Kasapoğlu: Sporu, yaşam biçimi haline getirmemiz lazım17:46 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
17:44 - Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı17:40 - Kapanışta altın fiyatlarında son durum17:31 - DSP İstanbul'da hiçbir adayı desteklemeyecek17:30 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı17:19 - Hastane çalışanı ve eczacı kalfasına uyuşturucudan gözaltı17:16 - Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tedbirlerin alınması talimatını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evim güzel evim 1
yakışıklı değil ama sempatik 10
erdoğan'dan yerli ve milli traktör müjdesi 2
Alışkanlık,farkındalığın yokluğudur 1
Dysania 1
ekşi sözlük 1
hatırlamıyorsam kimsem değilsin 3
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
kokoreç 5
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam