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Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi
 16 Mayıs 2019 17:44
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Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski kursiyer pilot teğmen Uğur Akyılmaz savunma yaptı.

141. Filo komutanının kursiyerlere terörle mücadele harekatı olacağından bahsettiğini, ve telefonlarının toplatıldığını anlatan Akyılmaz, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürdü.

"Ne darbeciyim ne de bu hain terör örgütünün üyesiyim." diyen Akyılmaz, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Abdullah Özbekler de 141. Filo komutanı Hakan Karakuş'un brifing salonunda terörle mücadele harekatı yapılacağını bildirdiğini anlattı.

Yüzbaşı Mete Kaygusuz'un emriyle filonun arkasında atıl, boş bir alanda beklediğini iddia eden Özbekler, terörle mücadele harekatına katılmak ve diğer kursiyerler gibi tecrübe kazanmak istediğini ancak bu bekleme göreviyle cezalandırıldığını düşündüğünü aktardı.

Özbekler, dışlandığını düşünerek beklediği yerden otopark bölgesini de gözlediğini, çıkan olursa oradan ayrılmayı planladığını ileri sürdü.

Gece pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın gelip beylik tabancasının yanında olup olmadığını sorduğunu, olmadığını söyleyince de bir tabanca bıraktığını belirten Özbekler, zimmeti olmayan tabancayı taşımaktan rahatsız olunca, filoda desk bölgesine bıraktığını iddia etti.

Özbekler, hava aydınlanmaya yakın lavabo ihtiyacı için filoya gittiğini, kursiyer gazinosunda telefonların dağınık durumda durduğunu görünce kendisininkini alıp diğer kursiyerler çıktığı için üsten ayrıldığını bildirdi.

Otobana çıktığında radyoyu açtığını ve darbe girişimini ilk kez o sırada duyduğunu ileri süren Özbekler, FETÖ ile de bir bağı olmadığını savundu. Özbekler, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Anadolu Ajansı
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