FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|16 Mayıs 2019 17:46
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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Şahin ile avukatı katıldı.
Sanık Şahin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adını "ismail6327", şifresinin "edepyahu63" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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