Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza
Tutuksuz yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|16 Mayıs 2019 18:07
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.A. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Sanık, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
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